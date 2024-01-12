У фіналі Суперкубка Іспанії "Барселона" зіграє проти "Реала".

У четвер, 11 січня, відбувся поєдинок 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії з футболу, в якому "Барселона" зустрічалася з "Осасуною".

Гра проходила на стадіоні "Аль-Аввал Парк" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) і завершилася впевненою перемогою "блаугранас".

Перший тайм команди зіграли внічию без забитих голів. Рахунок у грі був відкритий на 59-й хвилині - польський нападник "Барселони" Роберт Левандовскі забив з передачі Ілкая Гюндогана. На 90+3-й хвилині крапку в грі поставив Ламін Ямал, який забив з передачі Жоау Фелікса.

"Барселона" - "Осасуна" - 2:0

Голи: Левандовскі, 59, Ямал, 90+2

"Барселона": Пенья, Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде, Роберто (Педрі, 61), Гюндоган, Де Йонг, Рафінья (Ямал, 42), Левандовскі, Ферран Торрес (Фелікс, 61)

"Осасуна": Еррера, Аресо, Давид Гарсія, Катена, Крус (Барха, 85), Пенья (Мохіка, 78), Орос, Муньос (Монкайола, 69), Мій Гомес (Рубен Гарсія, 85), Будімір, Арнаїс (Рауль Гарсія, 69)

Попередження: Катена, 32, Муньос, 39

Огляд матчу:

В іншому поєдинку 1/2 фіналу мадридський "Реал" переміг у дербі "Атлетіко" з рахунком 5:3.

Таким чином, у фіналі Суперкубка Іспанії вболівальників чекає легендарне "Ель-Класіко" - протистояння "Барселони" і "Реала". Поєдинок відбудеться в неділю, 14 січня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, минулого року Суперкубок Іспанії виграла "Барселона", яка у фіналі перемогла мадридський "Реал".

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