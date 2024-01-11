"Реал" у фіналі Суперкубка Іспанії зіграє проти переможця пари "Барселона" - "Осасуна".

У середу, 10 січня, відбувся поєдинок 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії з футболу, в якому мадридський "Реал" зустрічався з "Атлетіко".

Гра проходила на стадіоні "Аль-Аввал Парк" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) і завершилася перемогою "вершкових".

"Атлетіко" зумів забити швидкий гол - на 7-й хвилині ворота "Реала" вразив Маріо Ермосо. Проте вже через 13 хвилин "вершкові" відновили рівність зусиллями Антоніо Рюдігера.

На 30-й хвилині зумів відзначитися ще один захисник "Реала" - Ферлан Менді. Але через сім хвилин "Атлетіко" знову забив. Гол на свій рахунок записав Антуан Грізманн. На 78-й хвилині Рюдігер зрізав м'яч у свої ворота, але вже через сім хвилин Даніель Карвахаль зумів врятувати свою команду. Основний час матчу завершився внічию (3:3).

На 116-й хвилині форвард "Реала" Хоселу приніс своїй команді перемогу, забивши вирішальний м'яч. А ще через шість хвилин крапку в матчі поставив вінгер" вершкових " Браїм Діас.

"Реал" - "Атлетіко" - 5:3

Голи: Рюдігер, 20, Менді, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 (аг), Браїм Діас, 120+2 - Ермосо, 6, Грізманн, 37, Рюдігер, 78 (аг)

"Реал": Кепа, Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді (Камавінга, 82), Вальверде (Гюлер, 112), Чуамені (Браїм Діас, 82), Модріч (Кроос, 67), Беллінгем, Родріго (Себальос, 105), Вінісіус (Хоселу, 105)

"Атлетіко": Облак, Савич, Хіменес, Ермосо, Льоренте, де Пауль (Вітсель, 90), Коке (Галан, 104), Сауль (Моліна, 67), Самуел Ліно (Рікельме, 67), Грізманн, Мората (Корреа, 91)

Огляд матчу:

Відзначимо, що український воротар "Реала" Андрій Лунін залишився в запасі, а місце у воротах "вершкових" отримав Кепа Аррісабалага.

Додамо, що у другому півфіналі Суперкубка Іспанії зіграють "Барселона" і "Осасуна". Матч відбудеться 11 січня.

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