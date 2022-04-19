"Барселона" віддаляється від "Реала" в турнірній таблиці.

У понеділок, 18 квітня, відбувся поєдинок 32-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Барселона" приймала "Кадіс". Гра завершилася сенсаційною перемогою гостей.

Єдиний гол у даній зустрічі забив екс-нападник львівських "Карпат" Лукас Перес. Іспанець відзначився на 48-й хвилині зустрічі.

"Барселона" - "Кадіс" - 0:1

Гол: Перес, 48

"Барселона": тер Штеген, Дест, Лангле (Траоре, 77), Ерік Гарсія, Альба, Бускетс, Ф. де Йонг (Л. де Йонг, 77), Гаві, Депай (Обамеянг, 61), Дембеле, Ферран Торрес

"Кадіс": Ледесма, Парра (Акапо, 76), Ернандес, Фалі Хіменес, Еспіно, Хосе Марі (Сан-Еметеріо, 64), Алекс Фернандес, Йонссон (Віктор Чуст, 77), Сальві Санчес (Алехо, 64), Лукас Перес, Собріно (Арсамендія, 82)

Попередження: Бускетс( 42), Ернандес (61), Дест (70)

Огляд матчу:

Головний тренер "Барселони" Хаві прокоментував поразку своєї команди.

За словами фахівця, його підопічні не кращим чином відіграли в завершальній стадії атаки і через цю поразку практично вибули з гонки за чемпіонство.

"Ми грали, щоб перемогти. Треба рухатися далі. Ми не реалізували моменти, які у нас були.

Сьогодні ми практично попрощалися з шансами на перемогу в Ла Лізі. Я вважаю, що відповідальність лежить на мені. Ми повинні були показати більше бажання, більше вірити, але потрібно рухатися вперед. Ми хотіли битися за титул, але не змогли цього зробити", - наводить слова Хаві El Chiringuito.

Після 32 турів "Барселона" йде на 2 місці з 60 очками, а "Кадіс" знаходиться на 16 сходинці, набравши 31 бал.

Нагадаємо, Лукас Перес виступав за львівські "Карпати" з 2011 по 2014 рік. У складі українського клубу іспанський форвард зіграв 60 матчів і відзначився 15 забитими голами і 8 результативними передачами.

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