Геннадій Орбу розповів про жахи, які він бачив у блокадному Маріуполі.

Відомий у минулому футболіст донецького "Шахтаря" Геннадій Орбу, який працює в академії ФК "Маріуполь", розповів, як зміг вирватися з блокадного міста.

Орбу зізнався, що провів у Маріуполі 21 день війни. Евакуюватися йому вдалося випадковим чином.

"Тільки вчора вирвався з Маріуполя і заїхав на безпечну територію. Слава Богу, що живий і здоровий разом з сім'єю. 21 день війни я був у Маріуполі. Коли почалися обстріли Маріуполя, ми сиділи в підвалі багатоквартирного будинку. Нас там було близько двохсот чоловік. Загалом, не було ніяких комунікацій: ні світла, ні води, ні газу, головним завданням було прогодувати дітей і дружину.

Всі люди згуртувалися і допомагали один одному, ділилися чим було. Коли вже відключили газ, їжу готували на багатті. В основному крупи, картопля. М'яса не було. Стояли по п'ять годин у черзі під гранатометами, щоб набрати хоча б дві баклажки питної води.

Бачив тіла вбитих мирних громадян, які просто лежали на вулиці. Ми намагалися менше виходити з підвалу, тільки коли потрібно було щось шукати.

З евакуацією все сталося спонтанно. Зв'язку не було, новин ми не знали, де і коли відкривають зелені коридори. Друзі допомогли нам з машинами, і ми вранці на свій страх і ризик вирішили їхати самі. Йшла колона, приблизно сто цивільних машин, ми до них приєдналися і поїхали. Все, що я з собою взяв - це пара спортивних костюмів, кросівки і документи", - розповів Орбу в інтерв'ю виданню FanDay.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

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