"Жирона" Артема Довбика і Віктора Циганкова продовжує утримувати лідерство в іспанській Ла Лізі.

У неділю, 21 січня, "Жирона" в рідних стінах розгромила "Севілью" (5:1) в рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги.

Головним героєм цього поєдинку став український нападник каталонців Артем Довбик, який оформив хет-трик. Також голом у грі з "нервіонцями" відзначився Віктор Циганков.

Дружини українських футболістів "Жирони" в соціальних мережах відреагували на феєричний виступ своїх обранців.

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"Браво, "Жирона". Дуже добре хлопці", - написала Романа Циганкова.

"Ви бачите, що моя каша робить?", - написала Юлія Довбик.

Артем Довбик у своєму Instagram також відреагував на розгромну перемогу над "Севільєю" в 21-му турі Ла Ліги.

"Фантастична гра на "Монтіліві" минулої ночі. Вдячні за підтримку трибун, ми взяли важливі 3 очки для нашої команди. Браво", - написав український нападник.

Відзначимо, що Артем Довбик оформив хет-трик у ворота "Севільї" всього за 18 хвилин і 53 секунди від початку матчу, що є найшвидшим хет-триком в чемпіонаті Іспанії в XXI столітті. Останній раз таке траплялося ще в 1960 році, коли екс-гравець "Реала" Пепілло відвантажив три м'ячі у ворота команди "Реал Сосьєдад".

Додамо, що в поточному сезоні Артем Довбик зіграв 20 матчів у складі "Жирони" в Ла Лізі, в яких забив 14 голів і віддав 6 гольових передач. Віктор Циганков зіграв 16 ігор, забив 4 голи і віддав 3 асисти.

Після 21-го туру "Жирона" займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 52 очками в активі.

Свій наступний поєдинок "Жирона" зіграє 24 січня проти "Мальорки" в 1/4 фіналу Кубка Іспанії. В рамках Ла Ліги наступний матч команда Довбика і Циганкова проведе 28 січня проти "Сельти".

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