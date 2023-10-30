"Боруссія" Дортмунд займає четверту позицію в таблиці Бундесліги.

У неділю, 29 жовтня, відбувся поєдинок 9-го туру німецької Бундесліги, в якому "Айнтрахт" приймав дортмундську "Боруссію".

Гра проходила на стадіоні "Дойче Банк Парк" і завершилася внічию.

Господарі поля швидко відкрили рахунок і до 24-ї хвилини мали перевагу в два м'ячі - два голи забив форвард "Айнтрахта" Омар Мурмуш. У кінцівці першого тайму "джмелям" вдалося один гол відіграти - відзначився Марсель Забітцер.

На початку другої половини зустрічі "Боруссія" рахунок зрівняла, завдяки голу Юссуфа Мукоко. На 68-й хвилині "Айнтрахт" знову вийшов вперед - гол забив Фарес Шаїбі. Однак "Боруссії" все ж вдалося уникнути поразки в цій грі - врятував дортмундців гол Юліана Брандта, який відзначився на 82-й хвилині.

"Айнтрахт" - "Боруссія" Д - 3:3

Голи: Мармуш 8 (пен), 24, Шаїбі 68 - Забітцер 45+1, Мукоко 54, Брандт 82

"Айнтрахт": Трапп, Бута (Діна-Ебімбе, 61), Кох, Тута, Пачо, Макс (Нкунку, 86), Схірі, Ларссон, Шаїбі (Хауге, 86), Кнауфф (Гетце, 73), Мармуш

"Боруссія": Кобель (Маєр, 26), Вольф, Хуммельс (Зюле, 70), Шлоттербек, Бенсебайні, Забітцер, Озджан, Мален (Мукоко, 46), Ройс (Брандт, 65), Рейна (Адеємі, 46), Фюллькруг

Попередження: Мармуш 42, Бута 45, Пачо 52 - Озджан 11, Адеємі 76

Огляд матчу:

Після 9-ти турів "Боруссія" з 21 очком займає четверте місце в турнірній таблиці Бундесліги. "Айнтрахт" набрав 14 балів і йде на 7-й позиції. Лідирує в чемпіонаті леверкузенський "Баєр" - 25 очок.

У наступному турі чемпіонату Німеччини "Айнтрахт" зіграє проти берлінського "Уніона", а "Боруссія" Дортмунд зустрінеться з мюнхенською "Баварією".

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