Данило Кревсун допоміг своїй команді виграти у "Баєра".

У неділю, 13 серпня, відбувся поєдинок першого туру юніорського чемпіонату Німеччини з футболу, в якому дортмундська "Боруссія" зустрічалася з леверкузенським "Баєром".

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь "джмелів".

У цьому матчі в складах обох команд на поле вийшли українські футболісти. За "Баєр" грав колишній воротар київського "Динамо" Олександр Петренко, а у складі "Боруссії" - екс-форвард "Шахтаря" Данило Кревсун.

Саме колишній нападник "гірників" посприяв перемозі дортмундської команди. На 29-й хвилині зустрічі він забив другий гол "джмелів" у цій грі.

Варто відзначити, що цей гол став дебютним для 18-річного українця у складі німецького клубу.

"Баєр" U-19 - "Боруссія" Д U-19 - 1:3

Голи: Пеш, 62 - Германн, 26, Кревсун, 29, Бруннер, 78

Вилучення: Германн, 60 ("Боруссія", червона картка)

Відео голу Кревсуна:

Додамо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Петренко у квітні 2022 року перейшов з київського "Динамо" до угорської "Кішварди", а з вересня 2022-го виступає за "Баєр" U-19.

Данило Кревсун, у свою чергу, у вересні 2022-го приєднався до клубу "Пройсен" з міста Мюнстер, звідки у січні 2023-го перебрався до дортмундської "Боруссії".

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