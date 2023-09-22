Нідерландський клуб не зумів утримати перевагу і втратив очки.

У четвер, 21 вересня, відбувся поєдинок першого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА, в якому "Марсель" протистояв "Аяксу".

Гра проходила на стадіоні "Йохан Кройф Арена" і завершилася внічию з рахунком 3:3.

Рахунок у грі був відкритий в дебюті матчу - на 9-й хвилині гол забив нападник "Аякса" Карлос Боржес. На 20-й хвилині Стівен Бергейс подвоїв перевагу господарів поля. Через три хвилини захисник "Марселя" Жонатан Клаусс скоротив розрив у рахунку, а на 38-й хвилині П'єр-Емерік Обамеянг зрівняв рахунок.

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На 52-й хвилині гри "Аякс" знову вийшов вперед - гол з передачі Карлоса Боржеса забив Кеннет Тейлор. Але перемогти господарям поля в цій грі не судилося. На 78-й хвилині Обамеянг оформив дубль і врятував свою команду від поразки.

"Аякс" - "Марсель" - 3:3

Голи: Боржес, 9, Бергейс, 20, Тейлор, 52 - Клаусс, 23, Обамеянг, 38, 78

"Аякс": Гортер, Соса, Гато, Шутало, Гоеі, Тейлор, Тахіровіч (Вос, 46), Бергейс (ван ден Бомен, 85), Бергвейн (Медіч, 90+3), Броббі (Акпом, 85), Боржес (Авіла, 90+3)

"Марсель": Лопес, Лоді (Балерді, 80), Мбемба, Жиго, Клос, Кондогбіа (Вітінья, 65), Ронжьє, Унаї, Аріт (Муге, 80), Обамеянг (Корреа, 79), Ндіай (Верету, 65)

Попередження: Бергейс, Вос - Жиго

Вилучення: Вос, 90+1 (друга жовта)

Огляд матчу:

Відзначимо, що в іншому матчі цієї групи АЕК обіграв на виїзді англійський "Брайтон" з рахунком 3:2. Таким чином, після першого туру грецький клуб займає перше місце в групі В. Далі йдуть "Марсель" і "Аякс". "Брайтон" замикає четвірку.

У другому турі групового раунду Ліги Європи "Марсель" зіграє проти "Брайтона", а АЕК поміряється силами з "Аяксом". Матчі відбудуться 5 жовтня.

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