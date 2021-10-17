"Минай" вдома відстояв нічию.

В рамках 11-го туру Української Прем'єр-ліги "Десна" завітала в гості до "Минаю".

Зустріч завершилася безгольовою нічиєю. Таким чином, "Минай" перервав свою серію з трьох поспіль поразок в рамках чемпіонату України. Команда з закарпатської області змогла набрати одне очко в першому матчі на чолі з новим тренером.

Тепер "Минай" має 7 очок та обіймає 13-у позицію в турнірній таблиці. В "Десни" на 10 залікових пунктів більше та сьоме місце в таблиці.

"Минай" - "Десна" - 0:0

"Минай": Кучер, Синьогуб, Векляк, Матіч, Гончар, Петрусенко, Месхі (Книш, 76), Кулієв (Хахльов, 76), Білоног (Байдал, 68), Ахмедзаде, Вишневський (Селезньов, 68)

"Десна": Литовка, Картушов, Селін, Сафронов, Калитвинцев, Домбровський, Арвеладзе (Цимбалюк, 90), Болбат, Юрченко (Завійський, 73), Безбородько (Дегтярьов, 84), Будківський (Шевцов, 84)

Відео огляд матчу

Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур

Автор: Артем Будрін