У п'ятницю, 28 січня, відбулися півфінальні матчі в рамках Відкритого чемпіонату Австралії-2022.
У першому поєдинку 1/2 фіналу зійшлися іспанець Рафаель Надаль і італієць Маттео Берреттіні.
35-річний Надаль у чотирьох сетах здобув перемогу над представником Італії. Тривалість протистояння склала 2 години 55 хвилин.
Іспанець 5 разів подав навиліт, активно виграв 28 очок і допустив 19 невимушених помилок. На рахунку Берреттіні 14 ейсів, 38 віннерів і 39 неточностей.
У другому поєдинку Стефанос Циципас з Греції (№4 ATP) програв Данилу Медведєву з Росії (№2 ATP). Матч тривав 2 години 30 хвилин.
Медведєв 13 разів подав навиліт, активно виграв 39 очок і допустив 28 невимушених помилок. На рахунку його суперника 5 ейсів, 35 віннерів і 32 неточності.
Australian Open. Півфінал
Рафаель Надаль (Іспанія) – Маттео Берреттіні – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3
Данило Медведєв (Росія) – Стефанос Циципас (Греція) – 7:6(5), 4:6, 6:4, 6:1
Варто відзначити, що для легендарного іспанця це буде 29-й поєдинок за титул на мейджорах. Надаль 20 разів перемагав у фіналах турнірів "Великого шолома" і зазнав 8 поразок. На Australian Open він пробився у фінал вшосте. На рахунку іспанця 1 титул і 4 поразки у фіналах в Мельбурні.
Фінальний поєдинок запланований на 30 січня.
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- Перший в році турнір "Великого шолома" проходить в Мельбурні з 17 по 30 січня.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці.
- Чинними переможцями Australian Open є японка Наомі Осака і серб Новак Джокович.
- В одиночному розряді перше коло не змогли подолати Українки Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.
- Ще дві представниці України Марта Костюк та Еліна Світоліна вилетіли на стадії 1/16 фіналу.
- Загальний призовий фонд турніру, що проходить в Мельбурні на кортах з покриттям "хард", становить $54 млн. Переможець фіналу отримає $2,875 млн, фіналіст - $1,575.