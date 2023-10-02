Мадридський "Атлетіко" піднявся на четверте місце в турнірній таблиці іспанської першості.

У неділю, 1 жовтня, мадридський "Атлетіко" здобув перемогу над "Кадісом" в рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги.

Гра проходила на стадіоні "Метрополітано" і завершилася з рахунком 3:2.

Гості шокували мадридців у першій половині зустрічі, забивши двічі до середини тайму і ведучи в рахунку 2:0. Відзначилися Лукас Пірес і Рохер Марті.

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Однак підопічним Дієго Сімеоне вдалося зібратися і переломити хід цієї зустрічі. На 32-й хвилині "матрацникам" вдалося відіграти перший м'яч - з передачі Сезара Аспілікуети забив Анхель Корреа.

У другому таймі "Атлетіко" забив ще двічі і вирвав три очки в цій грі. Голами у другій половині зустрічі відзначився Науель Моліна і Анхель Корреа, який оформив дубль.

"Атлетіко" - "Кадіс" - 3:2

Голи: Корреа, 32, 66, Моліна, 46 - Пірес, 12, Рохер, 27

Огляд матчу:

Завдяки перемозі в цій грі "Атлетіко" піднявся на четверте місце в турнірній таблиці іспанської першості. У актіїв команди Дієго Сімеоне 16 набраних очок. "Кадіс" з 9 очками займає 12-е місце. Лідирує в Ла Лізі мадридський "Реал", у якого 21 очко.

Свій наступний матч в рамках чемпіонату Іспанії "Атлетіко" зіграє проти "Реала Сосьєдад", а "Кадіс" зустрінеться з "Жироною".

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