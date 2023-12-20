"Атлетіко" піднявся на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У вівторок, 19 грудня, відбувся поєдинок 18-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Атлетіко" приймав "Хетафе".

Гра проходила на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді і сенсаційно завершилася нічиєю.

На 38-й хвилині "Атлетіко" залишився в меншості - з поля був вилучений чорногорський захисник Стефан Савич. На 44-й хвилині мадридці вийшли вперед - Антуан Грізманн забив гол з передачі Родріго Рікельме. На 53-й хвилині зустрічі "Хетафе" рахунок зрівняв - відзначився Борха Майораль. Через десять хвилин господарі поля знову повели в рахунку - Альваро Мората забив з передачі Маркоса Льоренте. На 69-й хвилині мадридці забили третій гол у ворота суперника - Антуан Грізманн оформив дубль, реалізувавши пенальті.

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І все ж перемогти в цій грі "Атлетіко" не вдалося. У кінцівці зустрічі "Хетафе" забив двічі і вирвав нічию. Голи забили Арнаїс Оскар і Борха Майораль.

"Атлетіко" - "Хетафе" - 3:3

Голи: Грізманн, 44, 69 (пен), Мората, 63 - Майораль, 53, 90+3 (пен), Оскар, 87

"Атлетіко": Облак, Савич, Вітсель, Ермосо, Льоренте (Моліна, 81), де Пауль (Мората, 57), Коке, Самуел Ліно (Сауль, 81), Рікельме, Депай (Аспілікуета, 40), Грізманн

"Хетафе": Сорія, Іглесіас (Суарес, 46), Дуарте, Альварес (Альдерете, 90+3), Ріко (Кармона, 90+3), Грінвуд, Мілья, Максимович (Мартін, 82), Мата (Оскар, 72), Майораль, Латаса

Попередження: Савич, 15, Ермосо, 90 - Милья, 52, Суарес, 68

Вилучення: Савич, 38

Огляд матчу:

Мадридський "Атлетіко" набрав 35 очок і займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Хетафе" з 26 балами займає восьму позицію.

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Атлетіко" зіграє проти "Жирони", а "Хетафе" зустрінеться з "Райо Вальєкано".

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