"Атлетик" Більбао здолав мадридський "Атлетіко" в 17-му турі Ла Ліги.

У суботу, 16 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Атлетик" Більбао приймав мадридський "Атлетіко".

Команди грали на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао. Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь господарів.

У першому таймі команди голів не забивали. На початку другого тайму господарі поля вийшли вперед - на 51-й хвилині Горка Гурусета ударом в дотик з лінії воротарського відправив м'яч у сітку воріт суперника. На 64-й хвилині Ніко Вільямс отримав пас від Іньіго Лекуе на правому краю штрафного, витримав паузу і забив гол фантастичним ударом в дальню "дев'ятку".

Відео дня

"Атлетик" - "Атлетіко" - 2:0

Голи: Гурусета, 51, Ніко Вільямс, 64

"Атлетика": Сімон, Лекуе, Вівіан, Паредес, Берчіче, Еррера, Прадос (Весга, 77), Вільямс (Хаурегісар, 85), Сансет (Унаї Гомес, 85), Ніко Вільямс (Беренгер, 90), Гурусета

"Атлетіко": Облак, Сеюнчу (Хіменес, 46), Вітсель, Ермосо, Моліна (де Пауль, 46), Льоренте, Коке, Сауль (Депай, 60), Самуел Ліно, Грізманн (Корреа, 60), Мората (Аспілікуета, 67)

Попередження: де Пауль, 49

Огляд матчу:

Після 17 зіграних матчів "Атлетик" Більбао набрав 32 очки і займає п'яте місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. Мадридський "Атлетіко" посідає третє місце з 34 балами.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Атлетик" Більбао зіграє проти "Лас-Пальмаса", а мадридський "Атлетіко" зустрінеться з "Хетафе".

Вас також можуть зацікавити новини: