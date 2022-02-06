У неділю, 6 лютого, "Аталанта" в рамках 24-го туру чемпіонату Італії з футболу на своєму полі сенсаційно програла "Кальярі". Гра завершилася з рахунком 1:2.
Перший тайм видався за "Аталантою", хоча команда не показала своєї звичної гри. А другий тайм почався з взяття воріт. Далберт видав шикарну передачу на Перейро, а футболіст пробив сильно по центру воріт.
Вже через одну хвилину "Аталанта" залишилася в меншості. Страж воріт "бергамасків" Хуан Муссо підвів свою команду. Але незважаючи на це "Аталанта" рахунок зрівняла. Хосе Паломіно підловив м'яч у штрафному майданчику і головою переграв Краньо.
Через три хвилини команда з Сардинії відправила у ворота Россі, який змінив Муссо, другий м'яч. Белланова прострілив у штрафну, де Перейро залишився зовсім один і оформив дубль.
Український півзахисник "бергамасків" Руслан Малиновський відіграв весь матч, але результативними діями не відзначився.
"Аталанта" - "Кальярі" - 1:2
Голи: Паломіно, 64 - Перейро, 50, 68.
"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Паломіно, Джимсіті, Пеццелла (Меле, 46), Фройлер, Малиновський, Пашалич (Россі, 54), Пессіна (Бога, 58), Копмейнерс, Муріель (Сапата, 58; Міхеіле, 72)
"Кальярі": Краньо, Белланова (Чеппітеллі, 87), Гольданіга, Оберт (Карбоні, 87), Ловато, Лікоянніс, Дейола (Курфалідіс, 90), Марін, Грассі, Перейро, Далберт (Базеллі, 78)
Огляд матчу:
Додамо, що український півзахисник Руслан Малиновський зіграв за "Аталанту" вперше з 9 січня. Гравець збірної України прорустив три гри своєї команди через проблеми з сертифікатом про вакцинацію.
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- Після 24-х турів в активі "Аталанти" 43 набраних очки і 4-а позиція в турнірній таблиці Серії А.
- "Кальярі" з 20 набраними очками йде на 17-й позиції.
- Лідирує в турнірній таблиці Серії А "Інтер" з 53 очками в активі. На другій позиції йде "Мілан" з 52 балами.