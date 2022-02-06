Команда українського хавбека несподівано програла "Кальярі" на своєму полі.

У неділю, 6 лютого, "Аталанта" в рамках 24-го туру чемпіонату Італії з футболу на своєму полі сенсаційно програла "Кальярі". Гра завершилася з рахунком 1:2.

Перший тайм видався за "Аталантою", хоча команда не показала своєї звичної гри. А другий тайм почався з взяття воріт. Далберт видав шикарну передачу на Перейро, а футболіст пробив сильно по центру воріт.

Вже через одну хвилину "Аталанта" залишилася в меншості. Страж воріт "бергамасків" Хуан Муссо підвів свою команду. Але незважаючи на це "Аталанта" рахунок зрівняла. Хосе Паломіно підловив м'яч у штрафному майданчику і головою переграв Краньо.

Через три хвилини команда з Сардинії відправила у ворота Россі, який змінив Муссо, другий м'яч. Белланова прострілив у штрафну, де Перейро залишився зовсім один і оформив дубль.

Український півзахисник "бергамасків" Руслан Малиновський відіграв весь матч, але результативними діями не відзначився.

"Аталанта" - "Кальярі" - 1:2

Голи: Паломіно, 64 - Перейро, 50, 68.

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Паломіно, Джимсіті, Пеццелла (Меле, 46), Фройлер, Малиновський, Пашалич (Россі, 54), Пессіна (Бога, 58), Копмейнерс, Муріель (Сапата, 58; Міхеіле, 72)

"Кальярі": Краньо, Белланова (Чеппітеллі, 87), Гольданіга, Оберт (Карбоні, 87), Ловато, Лікоянніс, Дейола (Курфалідіс, 90), Марін, Грассі, Перейро, Далберт (Базеллі, 78)

Огляд матчу:

Додамо, що український півзахисник Руслан Малиновський зіграв за "Аталанту" вперше з 9 січня. Гравець збірної України прорустив три гри своєї команди через проблеми з сертифікатом про вакцинацію.