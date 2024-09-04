Довбик став першим за останні 18 років українців, який потрапив до списку претендентів на цей трофей.

Український футболіст Артем Довбик номінований на "Золотий мʼяч" – головну індивідуальну нагороду у світовому футболі.

27-річний нападник італійської "Роми" у сезоні 2023/24 захищав кольори іспанської "Жирони". За цей клуб Довбик забив 24 голи в 36 матчах. Він також став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

Варто зазначити, що Довбик став першим за останні 18 років українців, який потрапив до списку претендентів на цей трофей. Востаннє туди потрапляв Андрій Шевченко, ще у 2006 році. А рівно 20 років тому Шевченко став володарем "Золотого мʼяча".

Гравець української національної збірної Артем Добвик є одним з 30 претендентів на "Золотий мʼяч". Церемонія вручення почесної нагороди відбудеться 28 жовтня в Парижі.

"Золотий мʼяч": головне про нагороду

Премія "Золотий м'яч" (Ballon d'Or) – це одна з найпрестижніших індивідуальних нагород у світовому футболі. Її вручають найкращому футболісту року за версією журналу France Football.

Премія була заснована у 1956 році і з того часу є символом визнання для футболістів, які продемонстрували видатні досягнення на полі. У 2023 році володарем "Золотого мʼяча" став аргентинець Ліонель Мессі.

Єдиним українцем, який здобув "Золотий м'яч", є Андрій Шевченко. Він отримав цю престижну нагороду у 2004 році. На той момент Шевченко виступав за італійський клуб "Мілан" і був одним із найкращих нападників у світі.

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