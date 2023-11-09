Олександр Зінченко отримав найкращу оцінку серед гравців, які вийшли на заміну.

У середу, 8 листопада, відбувся поєдинок 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Арсенал" приймав "Севілью".

Гра проходила на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні і завершилася перемогою "канонірів".

Перший гол у цій грі був забитий на 29-й хвилині - півзахисник "Арсенала" Леандро Троссард забив після передачі Букайо Сака. На 64-й хвилині гри Зінченко почав атаку "канонірів", яку точним ударом завершив Букайо Сака, подвоївши перевагу команди Мікеля Артети.

Відео дня

"Арсенал" - "Севілья" - 2:0

Голи: Троссард (29), Сака (64)

"Арсенал": Рая, Уайт, Саліба, Габріел, Томіясу (Зінченко, 46), Хаверц, Жоржиньо (Ельнені, 90), Райс, Сака (Ківіор, 85), Троссард (Вієйра, 81), Мартінеллі (Нелсон, 81)

"Севілья": Дмітровіч, Санчес, Баде, Гудель, Салас (Окампос, 76), Хордан (Сумаре, 65, Діас, 73), Фернандо, Ламела, Соу (Ракітіч, 65), Педроса (Ніанзу, 76), Ен-Несірі

Попередження: Зінченко (82), Жоржиньо ( 85) - Сумаре (66), Санчес (72), Окампос (77)

Огляд матчу:

Відзначимо, що український захисник Олександр Зінченко вийшов на заміну в перерві. Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 6,9 бала. Це найкраща серед гравців, які вийшли на заміну.

В іншому матчі цієї групи нідерландський ПСВ обіграв на своєму полі фрагцузький "Ланс". Перемогу ейндховенцям приніс гол Люка де Йонга.

ПСВ Ейндховен - "Ланс" - 1:0

Гол: де Йонг 12

ПСВ: Бенітес, Тезе, Рамальо, Боскальї, Дест, Схаутен, Тіл (Тілльман, 66), Верман (Сайбарі, 66), Лосано (Вертессен, 90+3), Бакайоко, де Йонг (Пепі, 90+3)

"Ланс": Самба, Граді, Данзо, Медіна, Франковскі (Гілавогі, 78), Менді (Ель-Енауї, 66), Абдул-Самед, Мачадо (Айдара, 78), Сотока, Томассон (Фюльжені, 65), Ваї (Саїд, 82)

Попередження: Лозано 38, Рамальо 45 - Мачадо 42, Данзо 43, Ваї 45, Сотока 45, Граді 52, Медіна 53, Гілавогі 82

Вилучення: Гілавогі 90+2 (друга жовта)

Огляд матчу:

Після 4-х турів лондонський "Арсенал" з 9 балами лідирує в групі В. Далі розташувалися ПСВ і "Ланс" - по 5 очок. Замикає квартет іспанська "Севілья", в активі якої 2 очки.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Арсенал" зіграє проти французького "Ланса", а ПСВ зустрінеться з "Севільєю".

Вас також можуть зацікавити новини: