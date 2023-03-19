Голи Мартінеллі, Сака і Джакі принесли "канонірам" три очки в протистоянні з "Крістал Пелас".

У неділю, 19 березня, відбувся поєдинок 28-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Арсенал" і "Кристал Пелас".

Гра проходила на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні і завершився перемогою "канонірів" з рахунком 4:1.

Футболісти "Арсенала" відкрили рахунок в середині першого тайму - на 28-й хвилині відзначився бразильський нападник Габріел Мартінеллі з передачі Букайо Сака. У кінцівці першого тайму відзначився сам Сака, асистував йому Бен Уайт.

У дебюті другого тайму півзахисник граніт Джака забив третій м'яч "Арсенала", його асистентом виступив Леандро Троссард. На 63-й хвилині півзахисник "Крістал Пелас" Джеффрі Шлупп забив після навісу з кутового і скоротив розрив у рахунку. Але через 11 хвилин Букайо Сака оформив дубль, повернувши "канонірам" перевагу в три м'ячі і встановивши фінальний рахунок на табло.

"Арсенал" - "Кристал Пелас" - 4:1

Голи: Мартінеллі, 28, Сака, 43, 74, Джака, 55 - Шлюпп, 63

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт (Жоржиньо 83), Холдінг, Габріел (Ківіор 86), Зінченко (Тірні 65), Едегор, Парті, Джака, Сака, Троссард (Жезус 65), Мартінеллі (Сміт-Роу 83)

"Кристал Пелас": Вітворт, Мітчелл, Гехі, Томкінс, Уорд, Дукуре, Мілівоєвич (Хьюз 65), Заха, Шлупп (Ахамада 82), Олісе (Езе 82), Едуар (Айю 65)

Попередження: Томкінс 59

Огляд матчу:

Український футболіст лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі команди і провів на полі 65 хвилин, після чого був замінений на Кірана Тірні.

Статистичний портал SofaScore поставив українцю оцінку 7,0. У грі з "Кристал Пелас" Зінченко зробив 2 відбору, один перехоплення, заблокував один удар і виграв 4 з 5 єдиноборств. Також в українця є в активі один удар, який був заблокований.

У нинішньому сезоні АПЛ Зінченко зіграв 20 матчів, забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Додамо, що для "канонірів" це вже шоста поспіль перемога в рамках АПЛ, загальний рахунок цих зустрічей - 19:5.

"Арсенал" лідирує в таблиці АПЛ, заробивши 69 очок за 28 ігор. У найближчого переслідувача "Манчестер Сіті" 61 пункт і на один зіграний матч менше. "Кристал Пелас" розташувався на 12-му місці з 27 балами.

У наступному турі АПЛ "Арсенал" зіграє проти "Лідса", а "Кристал Пелас" зустрінеться з "Лестером". Обидва матчі заплановані на 1 квітня.

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