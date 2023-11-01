Анатолій Трубін став одним з найкращих гравців поєдинку.

У вівторок, 31 жовтня, відбувся поєдинок другого раунду Кубка португальської ліги, в якому "Ароука" приймала "Бенфіку".

Гра проходила на стадіоні "Мунісіпаль де Ароука" і завершилася перемогою лісабонського клубу.

Перший гол футболісти "Бенфіки" забили на 26-й хвилині - відзначився зірковий аргентинський півзахисник Анхель Ді Марія. На 74-й хвилині "орли" подвоїли свою перевагу - гол забив Артур Кабрал.

Відео дня

"Ароука" - "Бенфіка" - 0:2

Голи: Ді Марія, 26, Кабрал, 74

Огляд матчу:

Відзначимо, що ворота "Бенфіки" у цій грі захищав Анатолій Трубін. Український голкіпер здійснив 5 сейвів і виконав 20 точних передач з 27 в цілому. Статистичний портал SofaScore поставив Анатолію 7,8 бала - це одна з найвищих оцінок серед футболістів обох команд.

Свій наступний матч "Бенфіка" зіграє 4 листопада. В рамках чемпіонату Португалії "орли" зіграють проти "Шавіша".

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