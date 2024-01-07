"Бенфіка" з 39 балами йде на другій позиції в турнірній таблиці португальської першості.

У суботу, 6 січня, відбувся поєдинок 16-го туру чемпіонату Португалії, в якому "Ароука" приймала "Бенфіку".

Гра проходила на стадіоні "Мунісіпаль де Ароука" і завершилася розгромною перемогою лісабонського клубу.

Футболісти "Бенфіки" відкрили рахунок на 39-й хвилині - відзначився Рафа Сілва. На 48-й хвилині гри "орли" подвоїли свою перевагу - Оркун Кокджу забив з передачі Рафи Сілви. Крапку в матчі поставив Петар Муса, який забив третій гол у ворота "Ароуки" на 85-й хвилині. Асистував йому Оркун Кокджу.

"Ароука" - "Бенфіка" - 0:3

Голи: Рафа Сілва, 39, Кокджу, 48, Муса, 85

Огляд матчу:

Український голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін зіграв у 15-му матчі поспіль. Українець провів відмінний матч. На 41-й хвилині "Ароука" могла зрівняти рахунок і змінити хід зустрічі, проте Трубін врятував команду після виходу один в один.

Відео сейва Трубіна:

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Трубін в 7,1 бала.

"Бенфіка" набрала 39 очок і займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії. Лідирує в таблиці "Спортинг" - 40 очок.

Свій наступний матч "Бенфіка" зіграє 10 січня в Кубку Португалії проти "Браги".

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