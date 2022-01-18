"Спеція" перемогла "Мілан", а суддя вибачався за свою грубу помилку.

В рамках 22-го туру чемпіонату Італії з футболу "Мілан" на своєму полі сенсаційно програв "Спеції" з рахунком 2:1. В цьому матчі українець Віктор Коваленко віддав переможний гольовий пас.

Проте під час гри трапився інший епізод, який переріс в скандал. Головний арбітр Марко Серра припустився жахливої помилки.

Незадовго до кінця матчу 39-річний рефері позбавив "Мілан" забитого голу несвоєчасною зупинкою гри. Марко дав свисток після гольового удару хавбека "Мілана" Жуніора Месіаса, щоб зафіксувати фол та призначити штрафний на користь міланців. Проте цього робити не варто було, адже м'яч залишився в сторони, яка атакувала і вони довели справу до забитого м'яча навіть без стандартного положення. Гол несправедливим чином скасували.

Як повідомляє Milan News, Серра усвідомив своє абсурдне рішення й почав переживати. Він вибачився перед гравцями "Мілана" та плакав в їхній роздягальні. Златан Ібрагімович втішав арбітра, решта футболістів теж підтримали суддю.

Перепросила за цей інцидент також Асоціація італійських арбітрів. За рішенням комісії, Серра буде відсторонений на два матчі роботи в Серії А.

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