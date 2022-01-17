В активі Віктора Коваленка тепер уже три гольові передачі за "Спецію".

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко віддав гольовий пас за "Спецію" в матчі чемпіонату Італії проти "Мілана".

Коваленко вийшов на поле на 79-й хвилині, а результативною дією відзначився в компенсований арбітром час. На 90+5-й хвилині українець віддав передачу на Еммануеля Г'ясі, який забив переможний гол.

Цей гол приніс "Спеції" сенсаційну звитягу в матчі - 2:1. Команда Коваленка набрала 22 очки і піднялася на 14-е місце в Серії А. "Мілан" продовжує бути другим з 48 очками. До першого місця всього два бали, але в лідера змагань "Інтера" є гра в запасі.

На рахунку Коваленка тепер один гол та три гольові передачі в 14-и матчах в чемпіонаті Італії в цьому сезоні.

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