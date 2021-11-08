Гравцеві "Реймса" довелося надавати медичну допомогу.

Курйозний епізод стався в матчі 13-го туру чемпіонату Франції з футболу між "Реймсом" і "Монако" (0:0).

На 12-й хвилині арбітр матчу Жеремі Піньяр випадково вдарив гравця "Реймса" Морету Кассаму.

Піньяр не помітив футболіста, який перебував у нього за спиною, і, розвертаючись, вдарив його ліктем.

Кассама в результаті удару впав на газон. Йому знадобилася допомога лікарів. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків, і в підсумку він зміг продовжити матч.

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У поточному сезоні Кассама зіграв за "Реймс" дев'ять матчів у Лізі 1, забивши два голи.

34-річний Піньяр судить з 2013 року. На матчах Ліги 1 він працює з 2019 року.

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Автор: Антон Дудар