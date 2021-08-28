Один з центральних матчів туру завершився внічию.

В рамках 3-го туру чемпіонату Англії "Ліверпуль" на "Енфілді" приймав "Челсі".

Кай Хаверц вивів гостей вперед, забивши головою після подачі кутового. "Ліверпуль" відігрався в кінці першого тайму. Ріс Джеймс після VAR отримав червону картку за гру рукою у своєму штрафному майданчику, а Мохамед Салах реалізував пенальті.

Граючи в більшості, "Ліверпуль" не зумів дотиснути "Челсі". Після перерви рахунок не змінився.

І "Ліверпуль", і "Челсі" після трьох турів АПЛ набрали по 7 очок.

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"Ліверпуль" - "Челсі" - 1:1

Голи: Салах, 45+5 (з пенальті) - Хаверц, 22

"Ліверпуль": Аліссон, Александр-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 86), Елліот, Хендерсон (Алькантара, 74), Фабіньо, Салах, Фірміно (Жота, 43), Мане

"Челсі": Менді, Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер, Джеймс, Жоржиньо (Чалоба, 87), Канте (Ковачич, 46), Алонсо, Маунт, Хаверц (Сілва, 46), Лукаку

Попередження: Рюдігер, Менді

Вилучення: Джеймс, 45+3

Відео голів

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Автор: Антон Дудар