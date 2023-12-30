Перемогу "орлам" принесли голи Олісе та Езе.

У суботу, 30 грудня, відбувся поєдинок 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Крістал Пелас" приймав "Брентфорд".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Селхерст Парк" і завершилася впевненою перемогою господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий в дебюті гри - на 2-й хвилині форвард "Брентфорда" Кін Льюїс-Поттер забив з передачі Мадса Рерслева Расмуссена. На 14-й хвилині "Крістал Пелас" зрівняв рахунок - відзначився Мікаель Олісе з передачі Джордана Айю. На 39-й хвилині гри "орли" вийшли вперед вдруге завдяки точному удару Еберечі Езе.

Відео дня

"Кристал Пелас" - "Брентфорд" - 3:1

Голи: Олісе, 14, 58, Езе, 39 - Льюїс-Поттер, 2

Український вінгер "Брентфорда" Єгор Ярмолюк почав матч на лавці запасних і зʼявився на полі на 80-й хвилині. За відведений йому час результативними діями не відзначився. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,4 бали.

"Крістал Пелас" набрав 21 очко і займає 13-ту позицію в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Брентфорд" має в своєму активі 19 балів і йде на 15-й сходинці.

У наступному турі чемпіонату Англії з футболу "Крістал Пелас" зіграє проти лондонського "Арсенала", а "Брентфорд" зустрінеться з "Ноттінгемом".

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