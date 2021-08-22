У рамках 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги відбулося лондонське дербі - "Арсенал" приймав "Челсі".
Зустріч завершилася перемогою "синіх".
Вже на 15-й хвилині матчу свій дебютний гол за "Челсі" забив нападник Ромелу Лукаку, за якого лондонський клуб заплатив "Інтеру" 115 мільйонів євро.
"Челсі" здобув другу перемогу в двох стартових турах АПЛ. У той же час у "Арсеналу" 0 очок після двох турів.
"Арсенал" - "Челсі" - 0:2
Голи: Лукаку, 14, Джеймс, 35
"Арсенал": Лено, Соареш, Холдінг, Марі, Тірні (Тавареш 66), Джака, Локонга, Сака (Обамеянг 61), Сміт-Роу, Пепе, Мартінеллі (Балогун 79)
"Челсі": Менді, Рюдігер, Крістенсен, Аспілікуета, Алонсо, Ковачич (Канте 72), Жоржиньо, Джеймс, Хавертц (Вернер 90), Лукаку, Маунт (Зієш 82)
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