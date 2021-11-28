"Челсі" зберігає лідерство в турнірній таблиці

У центральному матчі 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" приймав "Манчестер Юнайтед". Битва двох грандів завершилася внічию.

Манкуніанці вийшли вперед після помилки Жоржиньо. Італієць невдало обробив м'яч, що призвело до стрімкого виходу суперника на ворота. Джейдон Санчо свій момент не упустив.

Свою помилку Жоржиньо виправив трохи пізніше - він реалізував пенальті за фол на Тьяго Сілві.

Варто відзначити, що виконуючий обов'язки головного тренера "МЮ" Майкл Каррік залишив у запасі на цей матч Кріштіану Роналду. Він з'явився на полі тільки в другому таймі.

Читайте такожМанчестер Юнайтед знайшов нового головного тренера в Москві - ЗМІ

"Челсі" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Голи: Жоржиньо, 69 (з пенальті) - Санчо, 50

"Челсі": Менді, Чалоба, Тіаго Сілва, Рюдігер, Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо (Маунт, 78), Зійєш, Хадсон-Одої (Пулішич, 78), Вернер (Лукаку, 82)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Ліндельоф, Байї, Теллес, Фред, Матіч, Мактоміней, Фернандеш (ван де Беек, 89), Рашфорд (Лінгард, 77), Санчо (Роналду, 64)

Відео голів

АПЛ: положення команд

"Челсі" лідирує в таблиці, набравши 30 очок. Лондонці на 1 пункт випереджають "Манчестер Сіті" та на 2 - "Ліверпуль".

"Манчестер Юнайтед", у якого 18 очок, йде лише восьмим.

Автор: Антон Дудар