Чинний чемпіон ліги почав новий сезон з розгромної перемоги.

З 11 по 14 серпня були зіграні матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Центральним поєдинком туру стало протистояння "Ліверпуля" і "Челсі". Гра вийшла дуже видовищною і завершилася внічию з рахунком 1:1.

Чинний чемпіон АПЛ "Манчестер Сіті" стартував у новому сезоні чемпіонату з впевненої перемоги над "Бернлі". Два голи в цій зустрічі забив норвезький нападник Ерлінг Холанд.

"Арсенал" Олександра Зінченка також розпочав новий сезон АПЛ з перемоги. "Каноніри" виграли у "Ноттінгема". Український захисник цю гру пропустив через травму.

"Борнмут" Іллі Забарного в 1-му турі АПЛ зіграв внічию проти "Вест Хема". Українець відіграв весь матч і отримав оцінку 6,5 від статистичного порталу WhoScored.

Англійська Прем'єр-ліга: результати матчів 1-го туру

"Бернлі" – "Манчестер Сіті" - 0:3

Голи: Холанд, 4, 36, Родрі, 75

Огляд матчу:

"Борнмут" - "Вест Хем" - 1:1

Голи: Соланке, 82 - Боуен, 51

Огляд матчу:

"Брайтон" – "Лутон" - 4:1

Голи: Марч, 36, Жоао Педро, 71 пен, Аденгра, 85, Фергюсон, 90+6 - Морріс, 81 пен

"Евертон" - "Фулхем" - 0:1

Гол: Декордова-Рід, 73

Огляд матчу:

"Шеффілд Юнайтед" – "Крістал Пелас" - 0:1

Гол: Едуар, 49

Огляд матчу:

"Арсенал" - "Ноттінгем Форест" - 2:1

Голи: Нкетіа, 26, Сака, 32 - Авонійі, 82

Огляд матчу:

"Ньюкасл" - "Астон Вілла" - 5:1

Голи: Тоналі, 6, Ісак, 16, 58, Вілсон, 77, Барнс, 90+1 – Діабі, 11

Огляд матчу:

"Брентфорд" - "Тоттенхем" - 2:2

Голи: Мбемо, 26, пен, Вісса, 36 - Ромеро, 11, Емерсон, 45+4

Огляд матчу:

"Челсі" - "Ліверпуль" - 1:1

Голи: Дісасі, 36 - Діас, 18

Огляд матчу:

"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхемптон" - 1:0

Гол: Варан, 76

Огляд матчу:

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону чемпіоном АПЛ став "Манчестер Сіті". "Арсенал" фінішував на другій позиції, "Манчестер Юнайтед" - третій, "Ньюкасл" - четвертий.

Вийшли в АПЛ "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон Таун".

Матчі другого туру Англійської Прем'єр-ліги пройдуть з 18 по 21 серпня. Центральними поєдинками 2-го туру АПЛ стануть дуелі "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті" - "Ньюкасл".

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