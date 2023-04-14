Ще один представник українського футболу на Туманному Альбіоні.

Нападник молодіжної команди "Колоса" з Ковалівки Тімур Тутєров став гравцем англійського "Сандерленда". Як заявили "чорні коти" на своєму офіційному сайті, клуб оформив повноцінний трансфер 17-річного форварда.

Контракт між сторонами підписаний на 2,5 сезони – до літа 2025-го року. Тутєров спочатку буде виступати за молодіжні команди "Сандерленда".

Форвард вже встиг провести дебютне тренування з першою командою. Надалі його будуть залучати до ігор "Сандерленда" U-21, котрий виступає у другому дивізіоні молодіжної Прем’єр-ліги.

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Відзначимо, що перша команда "Сандерленда" наразі представляє Чемпіоншип – другий за силою дивізіон Англії. "Чорні коти" посідають 10 місце у турнірній таблиці з 24 команд.

Тутєров приєднався до "Колоса" у 15-річному віці. За першу команду ковалівців він не виступав, однак тренувався з нею та двічі у цьому сезоні увійшов до заявки на матчі УПЛ (проти "Динамо" та "Ворскли" у листопаді минулого року).

Поступово нападник збільшував кількість виступів за "Колос" U-19. Зокрема у цьому сезоні Тімур провів 15 матчів у молодіжній першості, відзначившись сімома голами.

Тренер Академії "Сандерленда" Робін Нікколс схвально відгукнувся про українського форварда.

"Ми раді вітати Тимура в "Сандерленді". У ньому є захоплююча перспектива, і ми впевнені, що можемо створити належне середовище для його подальшого розвитку. Тімур приєднується до чудового відбору гравців на нашому етапі професійного розвитку, і персонал з нетерпінням чекає продовження роботи з ним", - відзначив Нікколс.

Додамо, що "Колос" наразі іде на сьомому місці у турнірній таблиці Української Прем’єр-ліги.

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