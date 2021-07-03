Скандал трапився у присутності екс-голови МЗС України Вадима Пристайка.

Під час відомого шоу на англійському телебаченні "Доброго ранку, Британія" жваво обговорювалася тема майбутнього матчу Євро-2020 Україна - Англія.

Телеведуча Кейт Гарравей дозволила собі не політкоректний жарт. Це особливо було грубо, якщо врахувати той факт, що в студії сидів екс-голова МЗС Вадим Пристайко, котрий нині обіймає посаду посла України у Великобританії.

Про скандал повідомило видання Daily Star.

54-річна журналістка вирішила провести паралель і порівняти контури карти України на формі нашої збірної з футболу з брудною плямою:

"Не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син піднімає з підлоги й вважає, що вона ще не дуже брудна. Це трохи схоже на брудну пляму. Ну ви розумієте, про що я, ну схоже ж трохи".

Після цього Кейт Гарравей запитала Пристайка, чи присутні політичні мотиви у розміщенні карти на футболці збірної. Пристайко ніяк не відреагував на слова про "брудну пляму". Натомість він спростував інформацію, що у цьому рішенні є політичні мотиви, а наголосив, що це рішення посприяло консолідації нації, об'єднанню різних верств населення під час такого елітного форуму. Дипломат зауважив, що це рішення єднає націю.

На щастя, грубий жарт Гарравей обурив англійських телеглядачів. Вони одразу почали писати гнівні дописи Twitter:

"Що вона тільки що сказала?"; "Кейт така груба"; "Чи могли б ви уявити галас, якби Морган сказав українському послу, що його країна виглядає як пляма на сорочці?".

Читайте такожУЄФА заблокував квитки англійських фанатів на матч Євро-2020 проти України

Форма України на Євро-2020

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін