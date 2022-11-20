Збірна Англії є фаворитом поєдинку проти Ірану.

У понеділок, 21 листопада, національна збірна Англії в рамках першого туру ЧС-2022 з футболу зіграє проти Ірану.

Зустріч відбудеться на міжнародному стадіоні "Халіфа" в столиці Катару.

Примітно, що за всю історію міжнародних матчів команди жодного разу між собою не зустрічалися.

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Англія та Іран пробилися до фінальної стадії ЧС-2022 з перших місць у своїх кваліфікаційних групах.

Іран за 10 турів здобув 8 перемог, розписав одну світову при одній поразці. Що стосується Англії, то підопічні Гарета Саутгейта в кваліфікації не програли жодної гри - 8 перемог і 2 нічиї.

Зазначимо, що крім Англії та Ірану, до групи В також потрапили збірні США та Уельсу. Вони проведуть очний матч першого туру також 21 листопада, о 21:00 за київським часом.

Англія - Іран: трансляція

В Україні поєдинок першого туру ЧС-2022 між Англією та Іраном у прямому ефірі транслюватимуть регіональні канали Суспільного та сайт Суспільне Спорт.

Крім того, поєдинок також буде доступний на відеосервісі MEGOGO. Тут поєдинок покаже канал "MEGOGO Футбол 1".

Також буде доступна радіотрансляція гри в ефірі Радіо Промінь.

Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Англія - Іран: прогноз

Англія по праву вважається фаворитом майбутнього матчу. Перемога команди Гарета Саутгейта оцінюється коефіцієнтом 1,32, нічия - 4,94, а перемога Ірану - 13,00.

Аналітики не сумніваються, що Англія зможе забити іранцям. На цю подію коефіцієнт - 1,14, а коефіцієнт на гол у виконанні Ірану становить - 2,65.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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