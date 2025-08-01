Українського голкіпера планують задіяти не тільки в матчах Кубка Іспанії.

Воротар збірної України Андрій Лунін зможе отримати більше ігрового часу в новому сезоні у складі мадридського "Реала".

Як пише портал Grada3, головний тренер команди Хабі Алонсо визначився, що основним голкіпером у колективі, як і було на клубному чемпіонаті світу, буде бельгієць Тібо Куртуа.

Однак зазначається, що при цьому Алонсо повністю довіряє українському воротареві Андрію Луніну. Тренер "Реала" дав зрозуміти, що не виключає, що надасть Луніну більше ігрової практики, аніж той мав під керівництвом Карло Анчелотті, і планує задіяти українця не лише в матчах Кубка Іспанії.

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Наставник "Реала" пообіцяв Луніну тверде місце в основі в матчах національного Кубка. Крім того, ймовірно, він застосовуватиме ротацію воротарів, коли команда проводитиме більше однієї гри за тиждень. Тож Лунін, імовірно, зможе зіграти і в першості Ла Ліги та Лізі чемпіонів.

Андрій Лунін - новини

Раніше ЗМІ прогнозували, що воротар збірної України Андрій Лунін уже цього літа може покинути мадридський "Реал". Повідомлялося, що український футболіст почав шукати варіанти продовження кар'єри поза королівським клубом.

Лунін більше не хоче залишатися лише голкіпером ротації. Таким чином український спортсмен дав зрозуміти керівництву іспанської команди, що буде шукати новий клуб, якщо ситуація з його ігровим часом до кінця сезону залишатиметься незмінною.

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