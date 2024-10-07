Іньєста відомий як один із найкращих півзахисників в історії футболу.

Легендарний іспанський футболіст Андрес Іньєста оголосив про завершення карʼєри футболіста. Про це гравець повідомив в Instagram.

Нещодавно він провів 1000-й матч у своїй професійній карʼєрі. Останньою його командою була "Емірейтс" з ОАЕ. Проте більшу частину своєї карʼєри Іньєста провів у "Барселоні".

Чим фанатам запамʼятається Іньєста

Андрес Іньєста – легендарний іспанський футболіст, відомий як один із найкращих півзахисників в історії футболу. Більшу частину своєї кар'єри він провів у "Барселоні", де став символом клубу завдяки своєму технічному стилю гри, чудовій координації та відмінним пасам.

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З "Барселоною" Іньєста завоював 9 титулів чемпіона Іспанії (Ла Ліга), 6 Кубків Іспанії, виграв 4 Ліги чемпіонів УЄФА, 3 Клубних чемпіонати світу, 2 Суперкубки УЄФА.

Виступаючи за збірну Іспанії, легендарний гравець здобув титул чемпіона світу 2010 року. До того ж, він є дворазовим чемпіоном Європи (2008, 2012).

Іньєста не виграв "Золотий м'яч", але він був серед номінантів на цю нагороду кілька разів. У 2010 році він зайняв друге місце у рейтингу кращих футболістів світу – тоді "Золотим мʼячем" він поступився своєму партнеру по команді Ліонелю Мессі.

Він також потрапив до символічної збірної десятиліття. У 2021 році Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оголосила її склад. Компанію Іньєсті серед півзахисників склав хорватський футболіст Лука Модрич та німець Тоні Кроос.

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