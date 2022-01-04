Український воротар дочекався свого шансу.

Мадридський "Реал" 5 січня зіграє матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Алькояно".

Головний тренер іспанського гранда Карло Анчелотті повідомив, що в цьому поєдинку випустить українського воротаря Андрія Луніна у стартовому складі. Для Луніна це буде дебют в цьому сезоні.

"Лунін - єдиний гравець, якому я точно хочу дати зіграти завтра. Випущу найбільш сильний склад з можливих завтра. Мені подобається Дані Себальос, він буде для нас важливим гравцем, у нього багато хороших якостей.

Читайте такожОбірвалася безпрограшна серія: мадридський Реал зазнавав поразки в чемпіонаті Іспанії (відео)Бензема, Модріч і Менді мають невеликі проблеми після гри з "Хетафе" і не зіграють завтра. Бейл не травмований, але з ним поки не все в порядку. Я не знаю, чи зіграє він з "Валенсією", але він обов'язково відправиться в Саудівську Аравію з нами. Вінісіус повернеться до тренувань завтра і буде готовий до матчу проти "Валенсії", - наводить слова Анчелотті офіційний сайт "Реала".

Варто також відзначити, що в заявку на цей матч не потрапив основний голкіпер мадридців Тібо Куртуа.

Заявка "Реала":

Воротар: Лунін, Фуідіас, Дієго

Захисник: Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Марсело, Рафа Марін

Півзахисник: Кроос, Каземіро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Іско, Камавінга, Петер

Форвард: Азар, Асенсіо, Родріго, Маріано.

Початок матчу "Алькояно" – "Реал" в 22:30 за Києвом.

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