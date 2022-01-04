Мадридський "Реал" 5 січня зіграє матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Алькояно".
Головний тренер іспанського гранда Карло Анчелотті повідомив, що в цьому поєдинку випустить українського воротаря Андрія Луніна у стартовому складі. Для Луніна це буде дебют в цьому сезоні.
"Лунін - єдиний гравець, якому я точно хочу дати зіграти завтра. Випущу найбільш сильний склад з можливих завтра. Мені подобається Дані Себальос, він буде для нас важливим гравцем, у нього багато хороших якостей.
Читайте такожОбірвалася безпрограшна серія: мадридський Реал зазнавав поразки в чемпіонаті Іспанії (відео)Бензема, Модріч і Менді мають невеликі проблеми після гри з "Хетафе" і не зіграють завтра. Бейл не травмований, але з ним поки не все в порядку. Я не знаю, чи зіграє він з "Валенсією", але він обов'язково відправиться в Саудівську Аравію з нами. Вінісіус повернеться до тренувань завтра і буде готовий до матчу проти "Валенсії", - наводить слова Анчелотті офіційний сайт "Реала".
Варто також відзначити, що в заявку на цей матч не потрапив основний голкіпер мадридців Тібо Куртуа.
Заявка "Реала":
Воротар: Лунін, Фуідіас, Дієго
Захисник: Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Марсело, Рафа Марін
Півзахисник: Кроос, Каземіро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Іско, Камавінга, Петер
Форвард: Азар, Асенсіо, Родріго, Маріано.
Початок матчу "Алькояно" – "Реал" в 22:30 за Києвом.
Андрій Лунін: відсутність ігрової практики в "Реалі"
- Лунін проводить другий сезон у складі "вершкових" і за цей час зіграв за "Реал" лише один офіційний матч.
- Він дебютував за "Реал" невдало, вилетівши з командою з Кубка Іспанії 2020-2021.
- У сезоні 2021-2022 Лунін ще не грав за мадридців.
- Наставник збірної України Олександр Петраков порадив Луніну покинути "Реал".
- Водночас президент "Реала" заявив, що у Луніна "буде все в порядку", а українцям не варто переживати.