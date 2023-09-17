Анатолій Трубін не зміг відбити пенальті, але його команда все одно здобула три очки.

Воротар збірної України Анатолій Трубін дебютував за лісабонську "Бенфіку". 22-річний страж воріт вийшов у стартовому складі "орлів" на матч 5-го туру чемпіонату Португалії проти "Візели".

"Бенфіка" перемогла з рахунком 2:1 завдяки голам Петара Муси і Анхеля Ді Марії. Коли лісабонці вели з різницею у два м'ячі, "Візела" здобула право пробити пенальті. Трубін пропустив гол, але його команда все одно відсвяткувала перемогу.

Візела – Бенфіка – 1:2

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Голи: Саму, 70 (пен.) – Муса, 9, Ді Марія, 39

У турнірній таблиці "Бенфіка" посідає друге місце, маючи 12 очок після 5 зіграних турів. У "Порту" - 13 балів й перша позиція.

20 вересня "Бенфіка" зіграє проти "Зальцбурга" в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Огляд матчу Візела - Бенфіка

Після матчу головний тренер "Бенфіки" Рогер Шмідт похвалив Трубіна:

"Він дуже хороший воротар, у нього великий потенціал, і ми впевнені в ньому, але коли гравець приїжджає наприкінці літа, завжди важко вирішити, коли дати йому грати. Ми дали йому декілька тижнів, щоб звикнути до партнерів по команді, набути впевненості та набрати форму. Зараз був саме час поставити на гру Трубіна. У нього було не так багато роботи, але він дуже добре володів м’ячем. Йому було дуже важливо зіграти, адже коли ти граєш, то стаєш частиною команди. Це був дуже хороший день для Трубіна, ми щасливі", - сказав Шмідт.

Нагадаємо, що Трубін минулого літа перебрався до "Бенфіки" з донецького "Шахтаря". Сума трансферу склала орієнтовно 10 мільйонів євро, не рахуючи можливих бонусів.

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