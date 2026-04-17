У жахливій ДТП загинув колишній воротар 'Арсеналу' та 'Ювентусу'

У трагічній аварії в Зальцбурзі загинув колишній воротар "Арсеналу" та "Ювентусу" Алекс Маннінгер. Автомобіль 48-річного спортсмена зіткнувся з поїздом.

Про це повідомляє Sky News. Поліція Зальцбурга інформує, що окрім Маннінгера в автівці нікого не було.

Австрійський футболіст виступав за "Арсенал" протягом п’яти років – з 1997 по 2002 рік. У 1998 році він допоміг команді здобути перемогу в Прем’єр-лізі та Кубку Англії.

В "Арсеналі" вже відреагували на смерть колишнього гравця команди. Відповідний допис зʼявився на сторінці клубу в соцмережі Х.

"Усі в "Арсеналі" шоковані та глибоко засмучені трагічною смертю колишнього воротаря Алекса Маннінгера. У цей неймовірно сумний час усі наші думки – з його родиною та близькими. Спочивай з миром, Алексе", – йдеться в повідомленні.

Трагічну звістку прокоментували і в італійському "Ювентусі", де воротар провів чотири роки:

"Прибувши до Турина влітку 2008 року, він провів у "Ювентусі" чотири сезони, продемонструвавши, що роль воротаря полягає не лише в тому, щоб відбивати м’ячі, а й у харизмі, надійності та тихому дусі самопожертви. В епоху, позначену монументальною постаттю Джіджі Буффона, Маннінгер завжди був готовий вийти на поле, коли його викликали, ставши ключовою фігурою в роздягальні та надійним захисником воріт", – йдеться в заяві клубу.

У "Ювентусі" додали, що австрійський воротар був людиною рідкісних цінностей: скромності, відданості та незвичайного професіоналізму.

Маннінгер також зіграв 33 матчі за збірну Австрії та входив до складу команди на чемпіонаті Європи 2008 року, який країна приймала спільно зі Швейцарією.

Нагадаємо, що в липні 2025 року в автокатастрофі загинув футболіст "Ліверпуля" та зірка збірної Португалії Діогу Жота. Разом із 28-річним спортсменом у авто перебував його 25-річний брат – гравець португальського клубу "Пенафіел" Андре Сілва. Він теж не вижив. Всього за 10 днів до аварії Діогу Жота одружився.

Кілька тижнів по тому в Італії трагічно загинув Фелікс Баумгартнер – відомий спортсмен-екстремал, який здобув славу завдяки стрибкам з надзвичайної висоти – від хмарочосів до гелікоптерів і навіть повітряних куль. Найбільш відомим його досягненням став стрибок зі стратосфери. Сталося це 14 жовтня 2012 року в рамках проекту Red Bull Stratos.

