"Ворскла" спробує відстояти здобуту перевагу в першій грі.

У середу, 27 липня, полтавська "Ворскла" зіграє поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти шведського клубу АІК.

Перший поєдинок команд відбувся 21 липня і завершився сенсаційним тріумфом українського колективу з рахунком 3:2. Нагадаємо, через війну в Україні, номінально домашній матч полтавці вимушено грали в Стокгольмі на стадіоні "Tele2Arena".

Зустріч у відповідь команд прийме вже інший стокгольмський стадіон - "Friends Arena", на якому АІК грає свої домашні ігри. Головним арбітром матчу буде Мілош Міланович з Сербії. Судді на лініях - Мілан Сутулович і Чедомір Андрєїч, четвертий арбітр - Марко Івкович.

АІК - Ворскла: прогноз

Аналітики вважають АІК явним фаворитом у протистоянні з "Ворсклою". Так було і перед першим матчем, проте полтавці вже продемонстрували, що не варто їх недооцінювати.

Ставки на перемогу АІКа приймають з коефіцієнтом 1,55. Нічия - 3,86. Перемога підопічних Віктора Скрипника оцінюється коефіцієнтом - 5,20.

На прохід аіка в наступний раунд кваліфікації можна поставити з коефіцієнтом 1,83. Перемога "Ворскли" за підсумком двоматчевої дуелі оцінюється коефіцієнтом 1,91.

АІК - Ворскла: трансляція

Поєдинок у прямому ефірі транслюватимуть на YouTube-каналі Espreso.TV і YouTube-каналі "Ворскли". Початок гри о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевої дуелі "Ворскла" - АІК вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари "Валмієра" (Латвія) - "Шкендія" (Північна Македонія). Команда, що програла завершить свої виступи в єврокубках в цьому сезоні.

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