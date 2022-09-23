Самопроголошеного президента Білорусі висміяли казахські вболівальники.

У четвер, 22 вересня, в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги націй УЄФА збірна Казахстану приймала Білорусь.

Казахські вболівальники вдалися до тролінгу під час поєдинку, вивісивши банер з відомою фразою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, яка швидко стала мемом в мережі.

"А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад", - написано синіми літерами на жовтому тлі.

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Додамо, що поєдинок завершився мінімальною перемогою збірної Казахстану з рахунком 2:1. Голами у складі господарів поля відзначилися Габишев та Зайнутдінов.

Після п'яти турів в активі збірної Казахстану 13 очок і вони достроково виграли групу 3 дивізіону С. Таким чином, Казахстан в наступному сезоні Ліги націй буде грати в дивізіоні В.

Білорусь за 5 турів набрала 2 очки і достроково вилетіла в дивізіон С, як найгірша команда групи 3.

Також у цій групі виступають Азербайджан (7 очок, друге місце) і Словаччина (6 очок, третє місце).

Нагадаємо, через допомогу російським окупантам УЄФА заборонив збірній Білорусі грати матчі Ліги націй у своїй країні.

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