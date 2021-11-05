Петро Федоренко відіграв повний матч у першості Києво-Святошинського району

70-річний футболіст Петро Федоренко вписав своє ім'я в Книгу рекордів України.

Про це в Facebook повідомила керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

Федоренко відіграв весь матч у першості Києво-Святошинського району між гостомельським "Факелом" і СК "Хотів". Це дозволило йому стати найстаршим гравцем в історії українського футболу.

Церемонія нагородження рекордсмена відбудеться 7 листопада в рамках фіналу Кубка Києво-Святошинського регіону з футболу. До Національного реєстру рекордів Федоренко увійде як рекордсмен України в категорії "Людські досягнення".

Читайте також97-річний українець-рекордсмен зіграв у теніс з Надалем (фото, відео)

У Книзі рекордів Гіннеса подібний рекорд належить єгиптянину Еззелдіну Бахадеру, який вийшов на поле у віці 74 років і 11 місяців. Він перевершив рекорд ізраїльського воротаря Ісаака Хайіка, який зіграв у 73 роки.

Петро Федоренко: що про нього відомо

Федоренко народився 8 липня 1951 року в селі Хотів Києво-Святошинського району.

Федоренко протягом 55 років виступає за команду свого рідного села Хотів. Він також виконував ролі граючого тренера та організатора.

Він грає на позиції лівого захисника.

Автор: Антон Дудар