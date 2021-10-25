Футболісти "Карпат" солідно заробили за перемогу над киянами в 2010 році.

Екс-захисник збірної України Артем Федецький розповів про те, як "Шахтар" стимулював "Карпати" на матч з київським "Динамо" в кінці сезону 2009-2010.

Про це він розповів YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

У квітні 2010 року "Карпати" в чемпіонаті України обіграли "Динамо" з рахунком 1:0, і отримали за цю перемогу 500 тисяч доларів.

Федецький на той момент грав за "Карпати" на правах оренди з "Шахтаря".

"Це було 500 тисяч доларів. Ми перед тим грали в Запоріжжі проти "Металурга". Буквально за дві години до матчу мені дзвінок - дивлюся, дзвонить приймальня Ріната Ахметова. Мені кажуть: "Здрастуйте, з вами хоче поговорити Рінат Леонідович, я вас з'єднаю, ви не зайняті?". Куди зайнятий, звичайно, вільний.

Рінат Леонідович починає розмовляти - ну що, мовляв, як справи. Він дуже футбольна людина. Завжди дзвонив, цікавився. Каже: "Ви наступний тур граєте з "Динамо", нам потрібна допомога "Карпат". Знаємо, що у Львові будь-якій команді складно. Ми готові посприяти", - згадує екс-захисник.

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Федецький розповів, що на той момент "Шахтар" був на 2 очки попереду "Динамо", і залишалося чотири або п'ять турів, у тому числі у "гірників" був матч з киянами.

"Сума була - 500 тисяч за перемогу, 300 - за нічию. Я кажу: "Рінат Леонідович, це за "Металург"? Хотів пожартувати, він нормально до цього ставиться", - також згадав Федецький.

За його словами, після перемоги він взяв 300 тисяч, а екс-воротар "Карпат" Андрій Тлумак взяв 200: "І ми поїхали на базу все ділити з хлопцями, з командою. Все було солідно в цьому плані". Федецький розповів, що преміальні отримали навіть охоронці бази та прибиральниці.

Відзначимо, що в тому сезоні "Шахтар" у підсумку став чемпіоном, випередивши "Динамо" на 6 очок.

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Автор: Антон Дудар