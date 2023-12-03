У понеділок, 4 грудня, на УНІАН відбудеться трансляція матчу "Зоря" — "Рух" у межах 16-го туру УПЛ. Гра відбудеться в Ужгороді на стадіоні "Авангард", початок о 13:00 за київським часом. Коментуватиме матч — Олександр Золотогорський.

Розширену версію поєдинку "Зоря" — "Рух" можна буде переглянути на Digital-майданчику FootballHubза цим посиланням. Коментує гру — Олександр Новак.

До слова, за результатами попереднього, 15-го туру УПЛ, у турнірній таблиці лідирують "Кривбас" і "Дніпро-1". Третю сходинку посідає "Полісся", а четверту — "Шахтар".

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До слова, за результатами попереднього, 15-го туру УПЛ, у турнірній таблиці лідирують "Кривбас" і "Дніпро-1". Третю сходинку посідає "Полісся", а четверту — "Шахтар".

"Рух" обіймає п’яту позицію, а луганська "Зоря" перебуває на передостанній сходинці. Тож очікуємо на цікаву гру!