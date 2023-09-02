"Дніпро-1" в рамках 6-го туру УПЛ зіграє проти черкаського ЛНЗ.

У неділю, 3 серпня, футбольні команди "Дніпро-1" та ЛНЗ проведуть матч у межах 6-го туру чемпіонату України з футболу. Матч відбудеться в Ужгороді на стадіоні "Авангард". Трансляція матчу на УНІАН з коментарями Олександра Золотогорського розпочнеться о 13:00.

Розширена версія матчу "Дніпро-1" - ЛНЗ буде доступна до перегляду на YouTube-каналі FootballHub за цим посиланням. Коментуватиме гру - Олександр Новак.

До слова, за результатами попереднього, 5-го туру УПЛ, у турнірній таблиці лідирує донецький "Шахтар", який набрав 11 очок. Другу сходинку займає "Рух", третю - "Полісся". "Дніпро-1" розташовується на тринадцятій позиції, а черкаський ЛНЗ на сходинці нижче.

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Нагадаємо, що у четвер, 31 серпня, "Дніпро-1" програв "Спартаку Трнава" у межах Ліги конференцій з рахунком 1:2 і на цьому українська команда закінчила участь у єврокубках. Тепер дніпряни можуть зосередити всі сили на боротьбу в чемпіонаті України.

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну, у цілях безпеки усі матчі відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди прямуватимуть до найближчого укриття.

Нагадаємо, що у березні 2023 року група 1+1 media спільно з Фондом "Повернись живим" запустили збір коштів на "Лігу Аеророзвідки". У межах першого етапу проєкту вдалося зібрати 15 000 000 грн на закупівлю п’яти мобільних пунктів управління БпЛА. Натхненні результативністю збору медіагрупа спільно з Фондом компетентної допомоги армії вирішили запустити другий етап проєкту задля доукомплектування спеціальних автівок для аеророзвідників 10 бортами "Лелека-100".

Традиційно, акумулювання коштів відбуватиметься в межах трансляцій футбольних поєдинків чемпіонату України з футболу на ресурсах групи 1+1 media – телеканалах 2+2 та УНІАН, а також спортивних Digital-проєктах FootballHub та "ПРОФУТБОЛ Digital". Для цього необхідно буде перейти на спеціальну Банку через QR-код, що буде розміщений під час матчів на екранах.

Також зробити свій донат небайдужі вболівальники та всі охочі вже можуть через спеціальний проєктний рахунок, що вже розміщений на сайті Фонду за цим посиланням.