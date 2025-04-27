Спортсмен заявив, що його це не лякає.

Ніколя Тьє, якого "Челсі" запросив до академії в 13 років, завершив кар'єру футболіста лише у 24 роки. Після кількох складних сезонів колишній франко-івуарійський воротар вирішив почати нове життя - в армії.

1 квітня 2025 року він вступив на службу в 1-й полк парашутних гусарів (1er Régiment de Hussards Parachutistes), бронекавалерійський підрозділ французької армії. І незабаром в інтерв'ю Ouest-France заявив, що навіть готовий поїхати воювати в Україну. Це загалом стосується будь-якої французької операції за кордоном. "Мене це не лякає", - наголосив колишній спортсмен.

"Я склав чудові тести, отримав полк, який хотів. Я готовий, тренуюся щодня заради цього", - додав він.

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Його рішення піти з футболу в такому відносно ранньому віці здивувало багатьох. Тим паче що на початку сезону до нього зверталися клуби Національного чемпіонату. Ніколя Тьє заявляє, що в нього просто пропав інтерес до футболу. Тим паче, він завжди любив військову справу, тому подумав: "Чому б не спробувати?".

Прощатися з футболом було легше ще й тому, що Ніколя ніколи не мріяв стати професіоналом. Без диплома і без іншого досвіду, Ніколя задумався про військову службу. Він не хотів сидячої роботи. Вранці він зайшов до пункту набору в Пуатьє, і через два місяці став солдатом.

Інші новини про спортсменів на війні

Раніше УНІАН повідомляв, що на кінець 2023 року на фронті в Україні загинуло понад 360 українських спортсменів і тренерів. Станом на березень 2025 року - їх уже понад 590 осіб. 22 представники спорту перебувають у російському полоні, 11 вважаються безвісти зниклими, заявляє МЗС України.

Крім того, на фронті минулого року загинув чемпіон світу з панкратіону. Йому був лише 21 рік. Зазначається, що до своєї справи - що на тренуваннях і змаганнях, що на фронті - хлопець завжди ставився з надзвичайною відповідальністю, намагаючись бути найкращим і першим у всьому.

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