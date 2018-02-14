"Шахтар" змінив місце реєстрації з Донецька на Маріуполь

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб адресою реєстрації клубу тепер зазначене місто Маріуполь.

Футбольний клуб "Шахтар" змінив місце реєстрації юридичної особи з Донецька на Маріуполь.

Про це повідомила Sport Arena.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб адресою реєстрації футбольного клубу вказано місто Маріуполь, вулиця Сєченова, будинок 71а. Раніше "Шахтар" був зареєстрований у Донецьку, вулиця Артема, будинок 86а.

Про зміну місця реєстрації донецького клубу ще в грудні заявляв мер Маріуполя Вадим Бойченко, відзначаючи, що з моменту перереєстрації всі податки "Шахтаря" будуть надходити до міського бюджету.

Гірники покинули Донецьк в 2014 році після початку військового протистояння, що охопило частину Донецької і Луганської областей.

З тих пір "Шахтар" в якості основних домашніх арен використовував два стадіони — "Арену Львів" та ОСК "Металіст" в Харкові, на якому грає нині. На деякі домашні матчі "помаранчево-чорні" відправлялися в інші міста — Запоріжжя та Одесу.