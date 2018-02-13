"Тоттенхем" врятував гру з "Ювентусом", "Ман Сіті" розгромив "Базель" в перших матчах плей-офф Ліги чемпіонів

Відбулися поєдинки в Турині та Базелі в рамках 1/8 фіналу.

Сьогодні відбулися перші матчі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Ювентус" і "Тоттенхем" видали божевільний перший тайм. Вже на самому початку туринський клуб забезпечив значний гандикап - 2:0 після дубля Гонсало Ігуаїна. Той же Ігуаїн міг забити третій гол, але не реалізував 11-метровий. Лондонська команда відіграла один гол ще до перерви, а в другому таймі забезпечила собі цілком комфортний результат перед повторною грою.

У той же час "Манчестер Сіті" здобув крупну перемогу на виїзді проти "Базеля". Український легіонер Олександр Зінченко не потрапив у заявку "Сіті" на цей поєдинок.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу

Перші матчі

"Ювентус" - "Тоттенхем" - 2:2

Голи: 1:0 Ігуаїн (2), 2:0 Ігуаїн (9), 2:1 Кейн (35), 2:2 Еріксен (71).

"Манчестер Сіті" - "Базель" - 0:4

Голи: 0:1 Гюндоган (14), 0:2 Бернарду Сілва (18), 0:3 Агуеро (23), 0:4 Гюндоган (53).

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 7 березня.