Стадіон у Маріуполі перейменують на честь екс-нардепа, Героя України Володимира Бойка

Володимир Бойко був почесним президентом клубу "Маріуполь".

Маріупольський стадіон «Іллічівець» буде носити ім'я Володимира Бойка - колишнього почесного президента футбольного клубу «Маріуполь», екс-голови правління і генерального директора Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Про це повідомив офіційний сайт ФК "Маріуполь".

Читайте такожЛозанна ухвалить рішення у справі про матч "Маріуполь" - "Динамо" 12 лютого - ФФУПовідомляється, що стадіон, на якому маріупольський клуб проводить домашні матчі, був побудований за ініціативи Володимира Бойка.

З 1990 року Бойко працював у правлінні Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, який є генеральним спонсором «Іллічівця».

Також Бойко був народним депутатом України кількох скликань, в 2003 році йому було присвоєно звання Героя України.

Бойко помер 10 червня 2015 року, на 77-му році життя.