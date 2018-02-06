Гендиректор "Шахтаря" Палкін: ми не знаємо, чим закінчиться ситуація з Фредом

Сергій Палкін пояснив рішення про повернення Танковського з оренди в "Маріуполі".

Як стало відомо, Фред точно буде грати в «Шахтарі» до кінця сезону. А як буде далі - не знає навіть гендиректор клубу Сергій Палкін. Власне, тому «Шахтар» повернув Танковського з «Маріуполя». Про контракт з Фоміним і про інші деталі кадрової ситуації в клубі розповів генеральний директор «гірників» Сергій Палкін, повідомляє footballua.tv:

"Фомін дуже сподобався нашому тренеру. Під час зборів у Туреччині, де проводив свої збори і «Маріуполь», Містер особисто був присутній на їхніх товариських іграх і ще раз звернув увагу на Руслана. А якщо взяти чемпіонат, то він добре проявив себе в поєдинках з нашою командою.

Ми не знаємо, що буде з Фредом, незрозуміло, чим ця ситуація закінчиться. В кінці сезону він може піти, тому ми запросили Танковського - він знає в який футбол ми граємо, і тренер вірить в нього.

Я вважаю, якщо у Піхаленка буде все як годиться, то він може перетворитися у дуже сильного футболіста європейського рівня. Сьогодні йому потрібно грати, грати і ще раз грати. Ми спілкувалися з тренерським штабом «Маріуполя» - він їм подобається і, думаю, зможе грати в основі".

Як повідомляв УНІАН, сезон 2017/18 в українській Прем'єр-лізі відновиться матчами 20-го туру. 16 лютого перший офіційний матч в Україні у 2018 році проведуть "Шахтар" і одеський "Чорноморець".