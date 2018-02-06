"Челсі" зазнав другої поспіль поразки з розгромним рахунком у чемпіонаті Англії

Для босів лондонського клубу це може стати останньою краплею, щоб звільнити тренера команди Антоніо Конте.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги "Уотфорд" здобув розгромну перемогу над "Челсі" з рахунком 4:1.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра пройшла в Уотфорді на стадіоні "Вікарідж Роуд". Вже на 30-й хвилині "Челсі" залишився в меншості після вилучення Тьєму Бакайоко. "Уотфорд" забив перший м'яч з пенальті, який точно реалізував капітан команди Трой Діні на 42-й хвилині.

Наприкінці поєдинку глядачі побачили цілий феєрверк голів. Еден Азар зрівняв рахунок дальнім ударом у нижній кут (82-та хвилина). Однак "Уотфорд" було не зупинити. Голи в свій актив записали Даріл Янмат, Жерар Деулофеу і Роберто Перейра, забезпечивши сенсаційний результат - розгром чинного чемпіона Англії.

Чергова поразка (у попередньому турі "Челсі" також програв - 0:3 "Борнмуту") може виявитися останньою для тренера "Синіх" Антоніо Конте, якому, за данними ЗМІ, керівництво вже шукає заміну.

"Челсі" опустився в турнірній таблиці з третього на четверте місце, пропустивши вперед "Ліверпуль". "Уотфорд" посідає 11-ту позицію.