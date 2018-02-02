"Динамо" заявило Самбрано, Хльобаса і Шабанова на матчі Ліги Європи

Руслан Ротань і Беньямін Вербич не зможуть допомогти київській команді у єврокубках

Київське «Динамо» внесло зміни в заявку на Лігу Європи, виключивши з неї футболістів, які вже залишили команди, а також заявивши трьох новачків, повідомляє Sport.ua з посиланням на УЄФА.

Заявка «Динамо» виглядає наступним чином:

Голкіпери (3):

1. Георгій Бущан

33. Володимир Маханьков

72. Артур Рудько

Захисники (10):

2. Карлос Самбрано

4. Александар Пантіч

9. Микола Морозюк

23. Йосип Піваріч

26. Микита Бурда

30. Артем Шабанов

34. Євген Хачеріді

42. Віталій Миколенко

44. Тамаш Кадар

94. Томаш Кендзьора

Півзахисники (11):

8. Володимир Шепелєв

15. Віктор Циганков

16. Сергій Сидорчук

18. Микита Корзун

19. Денис Гармаш

20. Олег Гусєв

25. Дерлис Гонсалес

29. Віталій Буяльський

40. Микола Шапаренко

45. Євген Смирний

47. Роман Вантух

48. Богдан Ледньов

Нападники (5):

11. Жуніор Мораєс

13. Дмитро Хльобас

41. Артем Бесєдін

43. Назарій Русин

70. Дьемєрсі Мбокані

Відзначимо, що Руслан Ротань і Беньямін Вербич не можуть бути дозаявлені на Лігу Європи, так як виступали за інші клуби в груповому етапі турніру, пробившись з ними в плей-офф.

Як повідомляв УНІАН, 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» зіграє з грецьким АЕКом. Перший матч відбудеться 15 лютого (Афіни), а матч - відповідь- 22-го (Київ).