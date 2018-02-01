Українець Зінченко провів повний матч за "Ман Сіті" та отримав високу оцінку від англійської преси

Команда Гвардіоли збільшила відрив від конкурента - "Манчестер Юнайтед" - в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Український футболіст Олександр Зінченко провів ще один повний матч у складі свого клубу "Манчестер Сіті" в англійській Прем'єр-лізі. Вчора ввечері "городяни" здобули чергову перемогу в АПЛ, обігравши "Вест Бромвіч" - 3:0. Зінченко отримав від англійського видання Manchester Evening News високу оцінку за гру - 7 балів.

«Зінченко продовжує прогресувати – він розумний, приймає правильні рішення на полі, його футбольний інтелект справляється з цим завданням», – так оцінили гру Зінченко журналісти, повідомляє сайт газети.

"Манчестер Сіті" зміцнив своє лідерство в англійській Прем'єр-лізі. Найближчий переслідувач команди Гвардіоли - "Манчестер Юнайтед" - вчора поступився "Тоттенхему" (0:2). Тепер відрив "Ман Сіті" від "МЮ" складає 15 очок.