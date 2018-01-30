"Шахтар" зазнав ще однієї поразки на зборах

Чемпіон України програв "Копенгагену" в контрольному матчі.

Донецький "Шахтар" провів перший контрольний поєдинок на навчально-тренувальному зборі в ОАЕ. Гірники поступилися данському "Копенгагену" з рахунком 1:2.

Про це повідомила "Трибуна".

Єдиний гол у ворота данців провів Тайсон. Один з м'ячів "Копенгаген" забив завдяки помилці Ісмаїлі, який забив у власні ворота.

Для донецького клубу це вже друга поразка в трьох матчах на зимових зборах. Нагадаємо, до цього чемпіон України зіграв внічию з "Лудогорцем" (2:2) і поступився "Динамо" із Загреба (0:1).

«Шахтар» – «Копенгаген» (Данія) – 1:2

Голи: 0:1 – Ісмаїлі (автогол), 45+2; 0:2 – Анкерсен, 49; 1:2 – Тайсон, 57

«Шахтар»: П'ятов (Шевченко, 67), Додо (Петряк, 72), Кривцов (Ракицький, 46), Хочолава, Ісмаїлі (Матвієнко, 72), Фред (Алан Патрік, 46), Степаненко (Танковський, 72), Марлос (Зубков, 80), Тайсон (Бутко, 81), Бернард (Коваленко, 60), Феррейра (Фомін, 80).

Нагадаємо, "Шахтар" веде підготовку до матчів плей-офф Ліги чемпіонів проти італійської "Роми". 21 лютого команди зустрінуться у Харкові та 13 березня - в Римі.